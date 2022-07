Nach Schwierigkeiten: Katharina Eisenbluts Baby ist da!

Katharina Eisenblut (28) gibt ein erfreuliches Update! Zuletzt hatte die einstige DSDS-Kandidatin eher besorgniserregende Nachrichten für ihre Fans. Denn während ihrer Schwangerschaft hatte es einige Komplikationen gegeben. So bestand sogar das Risiko, dass es zu einer Frühgeburt kommen könnte. Doch dann kam die Entwarnung: Die Sängerin konnte ihren Schwangerschaftsendspurt noch genießen. Und jetzt ist Katharinas Sohn endlich auf der Welt!

Das teilte sie in ihrer Instagram-Story mit: "Mir ist in einer ganz blöden Situation die Fruchtblase geplatzt und dann ging es schon los." Aber Katharinas Sohn scheint putzmunter auf die Welt gekommen zu sein. "Ich habe mir die letzten Tage für unseren Emilio genommen, um zu lernen, wie wir mit einem neugeborenen Baby umzugehen haben", führte sie aus und gab ehrliche Einblicke in den neuen Alltag mit Kind.

Es sei anfangs etwas total Neues gewesen: "Doch nach ein paar Tagen fühlen wir uns nun sehr wohl." Der kleine Mann hat also schon vor ein paar Tagen das Licht der Welt erblickt und seine Eltern sind bereits jetzt ganz vernarrt in ihn. "Ich bin so unendlich verliebt in das kleine Wunder", schloss Katharina ab.

Privat Katharina Eisenblut und Niko Kronenbitter

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut und ihr Niko

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut im April 2022

