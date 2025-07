Katharina Eisenblut teilt Einblicke in ihren Musikvideodreh

Katharina Eisenblut (31) gibt ihren Fans in ihrer Instagram-Story einen ersten Einblick in den Dreh ihres Musikvideos zu ihrem ersten eigenen Song. Wie zu sehen ist, tanzt die Sängerin in einem weißen Sommerkleid auf einem Steg und an einem malerischen Strand. Im Hintergrund: der durch den Sonnenuntergang rot gefärbte Abendhimmel, eingerahmt vom weiten Meer. Doch allem Anschein nach ist die Zweifachmama nicht nur allein in dem Musikvideo zu sehen. So teilt sie des Weiteren einen Clip, in dem sie mit vier weiteren Mädels freudestrahlend durch eine Gasse schlendert – unter anderem mit Stella Stegmann (27).

Herzhaftes Lachen und spürbare Freude scheinen die Dreharbeiten geprägt zu haben. Aber es lag sicherlich auch viel Liebe in der Luft – denn neben den Mädels war auch Katharinas Lebenspartner Dominic bei dem Dreh dabei. "Ich bin so dankbar, dass Dominic mich so unterstützt", schwärmte die DSDS-Bekanntheit erst kürzlich auf Social Media. Nun veröffentlicht sie einen Schnappschuss mit ihrem Liebsten, auf dem sie miteinander lachen und rumturteln.

Der Song und das Musikvideo, das Katharina derzeit selbstständig produziert, sind ein Meilenstein für die 31-Jährige und ein bedeutender Schritt in ihrer musikalischen Karriere. Schon in der Vergangenheit hat Katharina deutlich gemacht, dass sie keine Angst davor hat, neue Wege zu gehen: Trotz anfänglicher Zweifel wagte sie den Schritt, nach einer schwierigen Absage allein weiter an der Verwirklichung ihres Traums zu arbeiten.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, Sängerin

Instagram / stella_tiana Stella Stegmann, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, Juli 2025