Nur im Slip: Britney Spears posiert sexy zwischen den Laken

Sie zeigt, was sie zu bieten hat! Britney Spears (40) genießt aktuell ihr Leben in vollen Zügen. Nach dem Ende ihrer Vormundschaft und seit der Hochzeit mit ihrem Partner Sam Asghari (28) blüht die Sängerin vor allem im Netz richtig auf. Immer öfters zeigt sich die Pop-Prinzessin von ihrer hotten Seite – so wie jetzt auch wieder: Britney überrascht ihre Fans mit einer heißen Fotoshow zwischen den Bettlaken!

Via Instagram veröffentlicht die 40-Jährige etliche Schnappschüsse von sich im Bett. Nur mit einem Slip bekleidet rekelt sich die Musikerin auf den Bildern zwischen den Laken und schaut dabei verrucht in die Kamera. "Ich bin in London aufgewacht – mit meinem Cabo-Tanga", schreibt Brit zu einer Fotoreihe. In einem anderen Post können Fans der "Gimme More"-Interpretin dabei zu sehen, wie sie fast nackig im Bett posiert.

Die Meinungen der Follower sind bei diesen Aufnahmen allerdings etwas gespalten. Während einige Supporter die Nackt-Bilder feiern, kritisieren andere User Britney für diese Pics heftig. "Hör auf damit, das ist nicht normal", "Warum? Warum nur?" oder "Das ist auch für Instagram etwas too much", kommentieren drei verwirrte Fans.

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears im Juli 2022

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears am Strand

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de