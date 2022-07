Oben-ohne-Show! Britney Spears genießt die Flitterwochen

Britney Spears (40) zieht mal wieder blank! Die Sängerin zelebriert ihre neugewonnene Freiheit nach dem Vormundschaftsende in vollen Zügen. Erst im Juni gab sie ihrem Partner Sam Asghari (28) das Jawort. Nachdem das Paar die romantische Trauung hinter sich gebracht hat, genießen die frischgebackenen Eheleute nun traumhafte Flitterwochen. Ihre Fans lässt die Blondine auf Social Media an ihrer Honeymoon-Reise teilhaben – dabei setzt Britney mal wieder auf nackte Tatsachen!

In einem Video, das Britney auf Instagram postete, rekelt die "Toxic"-Interpretin sich teilweise ohne Bikinioberteil am Strand. Die 40-Jährige wirft sich in dem Clip in sexy Posen und fühlt sich dabei augenscheinlich pudelwohl in ihrer Haut. "Das bin einfach ich, wie ich mein bestes Leben lebe", schrieb sie unter anderem dazu.

Die Rezensionen ihrer Fangemeinde auf den Post waren eher durchwachsen. Einige Fans feierten es, dass ihr Idol offenbar eine tolle Zeit im Paradies genießt – andere wiederum machten sich Sorgen um die Musikerin. "Britney, bitte hör auf damit. Es reicht langsam", schrieb beispielsweise eine Nutzerin.

Instagram / britneyspears Britney Spears und Sam Asghari im Mai 2022 in Mexiko

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari, Juli 2019

