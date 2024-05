Orlando Bloom enthüllt Herausforderungen in seiner Beziehung

Jeder kämpft mit Herausforderungen in seiner Beziehung – das gibt nun auch Orlando Bloom (47) zu. In einer Podcastfolge "Purpose with Jay Shetty" erzählt der Schauspieler von gewissen Herausforderungen, mit denen er und seine Partnerin Katy Perry (39) zu kämpfen haben. "Ich glaube, ich lerne immer noch loszulassen", erzählt Orlando und fügt hinzu: "Wenn du in einer liebevollen und langjährigen Beziehung bist, möchtest du die Dinge festhalten und kontrollieren – manchmal ist es aber besser, die Idee, wie die Dinge sein sollten, einfach loszulassen und sie zu akzeptieren, wie sie sind." Er erklärt, dass die Entscheidung "loszulassen" dazu beiträgt, dass ihre Liebe zueinander immer weiter wächst.

Trotz einer kurzen Unterbrechung im Jahr 2017 sind die beiden seit 2016 ein Paar und haben seit 2020 ihre kleine Tochter Daisy (3). "In gewisser Weise ist meine Beziehung die größte Chance, die ich habe, um stetig zu wachsen. Ich weiß, wir beide sehen das so", erklärt der Fluch der Karibik-Darsteller im Podcast. Zudem sei es ihm wichtig, dass er und Katy sich auf ihrem individuellen Weg weiterhin unterstützen. Außerdem wollen sie sich das Vertrauen schenken, die Dinge, die auf sie zukommen, bewältigen zu können.

Das stellt Katy wohl auch bei Orlandos neuer Show "Orlando Bloom: To the Edge" unter Beweis. Der Schauspieler testet seine körperlichen und mentalen Grenzen, indem er sich auf wilde Abenteuer wie Tiefseetauchen, Fallschirmspringen und Extremklettern einlässt. "Sie unterstützt mich voll und ganz. Wir unterstützen uns immer gegenseitig bei all unseren Vorhaben", macht der Brite noch einmal in der "Late Show mit Stephen Colbert" deutlich. Katy war bei einem seiner Ausflüge sogar schon mit dabei. Als sich Orlando für seinen Fallschirmsprung aus einem fliegenden Flugzeug bereitmachte, war sie mit von der Partie.

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom, 2024

Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im Jahr 2021

