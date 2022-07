Todesursache geklärt: Daran starb Schauspieler James Caan

Endlich steht fest, woran James Caan (82) gestorben ist. Vor zwei Wochen machten traurige Nachrichten die Runde: Der Schauspieler ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Er wurde 1972 in "Der Pate" berühmt – erhielt daraufhin sogar eine Oscarnominierung als bester Nebendarsteller. Stars wie Adam Sandler (55) oder Arnold Schwarzenegger (74) nahmen im Netz bereits Abschied von ihrem Freund. Nun ist auch endlich bekannt, woran James gestorben ist.

In dem Totenschein des Schauspielers, der TMZ vorliegt, heißt es, James sei an einem Herzinfarkt und einer koronaren Herzkrankheit gestorben – der häufigsten Herzkrankheit in den USA. Laut der Sterbeurkunde litt James auch an einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung, auch bekannt als COPD, und an kongestiver Herzinsuffizienz.

In dem Dokument soll außerdem stehen, dass James, der für seine Rollen in Filmen wie "Der Pate", "Brian's Song", "Misery", "Dick Tracy" und "Elf" berühmt war, ein Schauspieler mit einer beeindruckenden Erfahrung von 60 Jahren im Filmgeschäft gewesen ist. Er wurde im Eden Memorial Park beigesetzt, der letzten Ruhestätte für viele Prominente.

Instagram / piercebrosnanofficial Pierce Brosnan mit James Caan

Getty Images James Caan im Oktober 2013

Getty Images James Caan, Schauspieler

