Letzter Film: Pierce Brosnan teilt Fotos mit James Caan (†)

Pierce Brosnan (69) gedenkt seines verstorbenen Freundes. Vor wenigen Tagen machten traurige Nachrichten die Runde: Der "Der Pate"-Star James Caan (82) ist am Mittwoch gestorben. Zahlreiche Hollywoodstars und Kollegen des Schauspielers brachten daraufhin ihre Trauer auf Social Media zum Ausdruck. Auch Pierce Brosnan ist von den tragischen Neuigkeiten erschüttert: Im Netz erinnert der einstige James Bond-Darsteller mit emotionalen Worten an seinen Kollegen James.

"Am Set des Films 'Fast Charlie' mit dem tollen Mann James Caan. Lebwohl Jimmy", schrieb der 69-Jährige zu einer Reihe an Schnappschüssen von sich und seinem verstorbenen Kollegen auf Instagram. "Du warst eine Inspiration für mich als junger Schauspieler, der gerade mit dem Schauspielen anfing [...]. Ich trauere an diesem Tag sehr um deinen Tod. Ich werde die Erinnerung an dich immer in Ehren halten", fuhr Pierce fort.

Mit seinen rührenden Zeilen trifft der Filmstar seine Fans mitten ins Herz. In den Kommentaren bekunden sie ihr Beileid. "Es ist sehr traurig, dass wir schon wieder eine Filmikone verloren haben. Es scheint, als wärt ihr euch sehr nah gestanden", schrieb ein Follower unter dem Beitrag. "Mein aufrichtiges Beileid, Herr Brosnan", kommentierte ein weiterer Fan.

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial Pierce Brosnan mit James Caan

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial James Caan und Pierce Brosnan

Anzeige

Instagram / piercebrosnanofficial Pierce Brosnan mit James Caan

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de