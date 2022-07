"Der Pate"-Schauspieler James Caan mit 82 Jahren verstorben

Fans trauern um James Caan (82). Seinen Durchbruch hatte der Schauspieler 1972 mit der Rolle des Sonny in der "Der Pate", woraufhin er für den Oscar als bester Nebendarsteller und für einen Golden Globe nominiert wurde. Danach sahen ihn Fans in Filmen wie "Brain's Song", "Misery" oder "Der Dieb". Doch jetzt gibt es traurige Neuigkeiten: James ist im Alter von 82 Jahren verstorben!

Auf Twitter wurde der Tod der Schauspiel-Legende am Donnerstagabend bestätigt: "Mit großer Trauer teilen wir mit, dass Jimmy am Abend des 6. Juli verstorben ist. Die Familie bedankt sich für die zahlreichen Beileidsbekundungen und bittet, ihre Privatsphäre in dieser schweren Zeit zu respektieren", hieß es in dem Tweet. Die Todesursache ist bisher allerdings noch nicht bekannt. Zuletzt war der Schauspieler mit der Kostümbildnerin Linda Stokes verheiratet. James hinterlässt zudem fünf Kinder – darunter Scott Caan (45), der vor allem durch die Serie "Hawaii Five-O" international bekannt wurde.

Unter dem Tweet zeigten sich James' Fans fassungslos: "Er war in letzter Zeit so aktiv hier, und ich habe es geliebt, ihn über seine Rollen sprechen zu sehen. [...] Das tut weh. Ruhe in Frieden, meine Legende! Mein Beileid an die Familie" oder "Ruhe in Frieden! Von 'Godfather' bis 'Bottle Rocket' – er war immer mein Liebling", hieß unter anderem in den erschütterten Kommentaren.

Getty Images James Caan, Schauspieler

Getty Images Linda und James Caan im September 2014

Getty Images James Caan, Schauspieler

