Diese Hollywoodstars nehmen Abschied nach James Caans Tod

Am Donnerstagabend erschütterten traurige Nachrichten die Filmwelt. Im Netz wurde bekannt gegeben, dass der Schauspieler James Caan (82) am Mittwoch verstorben ist. Bekannt war der Hollywoodstar vor allem für seine Rollen in der Serie "Hawaii Five-O" und in dem Filmklassiker "Der Pate". Die Trauer bei den Fans ist groß. Aber auch James' Schauspielkollegen sind von der Nachricht seines Todes ergriffen – auf Social Media nahmen sie nun Abschied von ihm.

"Ich habe ihn sehr geliebt. Ich wollte immer wie er sein. Ich bin froh, dass ich ihn kennenlernen durfte. [...] Wir werden ihn alle sehr vermissen", schrieb unter anderem Adam Sandler (55) auf Twitter. Auch Arnold Schwarzenegger (74) meldete sich zu Wort: "James Caan war eine Ikone – eine Legende. Er hat jeden inspiriert, der jemals vor der Kamera stand. Ich hatte das Glück, mit ihm arbeiten zu dürfen und sein Talent sowie seinen fantastischen Humor selbst sehen zu dürfen."

Auch James' "Der Pate"-Co-Stars brachten ihre Trauer in einem Statement gegenüber Hollywood Life zum Ausdruck. "Jimmy war mein fiktiver Bruder und ein lebenslanger Freund. Es ist schwer zu glauben, dass er nicht mehr auf der Welt sein wird, weil er so lebendig und mutig war", äußerte Al Pacino (82). "Es macht mich sehr traurig zu hören, dass Jimmy von uns gegangen ist", ließ Robert De Niro (78) verlauten.

Anzeige

Getty Images Adam Sandler im Juni 2022

Anzeige

Getty Images Al Pacino, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Robert De Niro, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de