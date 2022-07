Viel Fan-Kritik: Kuss-Trauma bei "Princess Charming" gezeigt

Die zweite Staffel von Princess Charming steht in der Kritik! 2021 war die erste Ausgabe der lesbischen Datingshow noch ein voller Erfolg. Der Cast rund um Irina Schlauch sorgte nicht nur für jede Menge Unterhaltung – sie leisteten auch in vielen Bereichen Aufklärungsarbeit. Vor wenigen Wochen startete das Kuppelformat also erneut und zwar mit der Protagonistin Hanna Soekeland. Doch die zweite Staffel kommt bei den Zuschauern gar nicht gut an!

Auf Instagram machten die Fans der Sendung ihrem Ärger nun Luft. Vor allem eine Situation in der Ladysvilla hat die Zuschauer verärgert. Die Kandidatin Jasmin Amelia offenbarte Hanna in einem intimen Moment, dass sie ein Kuss-Trauma habe. Ihr sei es wichtig, vorher gefragt zu werden, ob man sie küssen könne. Eine Folge später knutscht die Projektleiterin Jasmin jedoch ungefragt bei der Happy Hour. Sie entschuldigte sich zwar bei der Teilnehmerin – dass diese Szene aber überhaupt ausgestrahlt wurde, können viele User einfach nicht nachvollziehen!

Unter einem Beitrag des offiziellen Instagram-Accounts von "Princess Charming" schreiben einige beispielsweise: "Hoffentlich geht ihr mal auf Fehlersuche in der Produktion! Es hätten einige Situationen weder gezeigt noch so rücksichtslos behandelt werden müssen!" oder: "Wenn ihr euch entscheidet, den Übergriff zu zeigen, wieso ist da dann keine Warnung?" Manche kritisieren auch den Umgang des Senders mit Jasmins Kuss-Trauma. Denn nur kurz nach dem Vorfall steht in ihrer Bauchbinde der Satz "Küssen ist bei ihr jetzt erlaubt".

Die Debatte wurde unter dem Statement des Senders eröffnet. Offenbar bekam Hanna viele Hassnachrichten nach der Folge. So betonte die Produktion: "Jede Form von Körperlichkeit braucht unbedingt Konsens. [...] Wir haben in Folge fünf eine Szene gezeigt, in der kein Konsens bestand. Wie ebenfalls in der Folge zu sehen ist, hat sich Hanna dafür entschuldigt. Jasmin Amelia hat die Entschuldigung angenommen und sich für die weitere gemeinsame Reise entschieden." Daher bitten sie mit allen Beteiligten respektvoll umzugehen.

Alle Infos zu "Princess Charming" bei RTL+

RTL Jasmin Amelia, "Princess Charming"-Teilnehmerin

RTL Hanna bei der ersten "Princess Charming"-Entscheidung

RTL Die "Princess Charming"-Singles 2022

RTL TV-Junggesellin Hanna

