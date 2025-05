Haben Jessi und Hanna Sökeland nach Trennung noch Kontakt?

Jessica Huber und Hanna Sökeland, bekannt aus der Show Princess Charming, sorgten kürzlich mit der Verkündung ihrer Trennung für Schlagzeilen. Jetzt verriet Jessi in einer Instagram-Fragerunde, wie es um den Kontakt zu ihrer Ex-Partnerin steht. "Wir haben momentan keinen Kontakt... und das ist auch aktuell das Beste so", teilte sie offen mit. Gleichzeitig betonte sie jedoch ihren Respekt und ihre Dankbarkeit gegenüber Hanna: "Hanna hat für mich sehr viel getan, auch Dinge, die sie nicht hätte tun müssen. Zum Beispiel meine Wohnung fertigstellen. Ich wäre ohne ihre Hilfe wirklich aufgeschmissen gewesen."

Auf die Frage eines Fans, wer die Trennung initiiert habe, blieb Jessi jedoch zurückhaltend und erklärte, dass sie keine weiteren Details preisgeben möchte. Stattdessen blickte sie dankbar auf die gemeinsame Zeit zurück: "Ich habe die Zeit mit Hanna sehr genossen und viel gelernt über mich." Sie beschrieb die Beziehung als besonders und erzählte weiter, dass sie sich nie zuvor in einer Beziehung so ehrlich geöffnet habe. Jessi betonte auch, dass sie nicht perfekt sei und Fehler gemacht habe, was für sie jedoch Teil eines Wachstumsprozesses sei.

Für die beiden Frauen sah die Zukunft noch vor wenigen Monaten völlig anders aus. Sie hatten große Pläne, wollten sich verloben und sogar heiraten. Doch diese Träume zerschlugen sich mit der Trennung. Hanna erklärte damals, die Entscheidung sei ihnen beiden nicht leichtgefallen. Trotz des Liebes-Aus scheint es viel Wertschätzung und Respekt zwischen den Ex-Partnerinnen gegeben zu haben, was sich auch in Jessis jüngsten Aussagen widerspiegelt. Ihre gegenseitige Unterstützung und die besonderen Erlebnisse in ihrer Beziehung scheinen für beide unvergesslich zu bleiben.

Instagram / hannasoekeland Jessi und Hanna, "Princess Charming"-Paar

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

