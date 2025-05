Nach Trennung: Hanna Sökeland macht Party mit Samira Yavuz

Am Mittwoch gaben Hanna Sökeland und Jessica ihre Trennung bekannt. Die beiden waren seit ihrer Teilnahme bei Princess Charming im Jahr 2022 ein Paar. Das Liebes-Aus scheint die Kurzhaarige nun schnellstens vergessen zu wollen. Noch am selben Abend, an dem die Nachricht ihre Fans erreichte, ging die Projektleiterin auf eine Party, wie ausgerechnet Samira Yavuz (31) mit einem Selfie auf Instagram dokumentierte. Auf dem gemeinsamen Foto strahlt Hanna in die Kamera, während ihr die Ex-Partnerin von Serkan Yavuz (32) einen Kuss auf die Wange gibt. Den niedlichen Schnappschuss verzierte die zweifache Mutter mit einem roten Herz-Emoji.

Eigentlich galten Hanna und Jessica als einer der seltenen Erfolge der Datingformate. Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Sommerhaus der Stars hatte Jessica sogar von einer geplanten Hochzeit gesprochen. In einem Statement auf Social Media musste Hanna ihren Fans nun aber mitteilen: "Einige von euch haben es in den vergangenen Wochen schon vermutet. Und ja, es stimmt: Jessi und ich haben uns getrennt. [...] "Wir haben lange für unsere Liebe gekämpft, aber nun ist die Zeit gekommen, um loszulassen."

Auch Samira machte kürzlich eine Trennung durch, nachdem ihr Noch-Ehemann Serkan fremdgegangen war. Spekulationen zufolge soll er nicht nur eine Liaison mit der Reality-TV-Bekanntheit Evanthia Benetatou (33) gehabt haben. Ein Insider aus dem Freundeskreis des Zweifachpapas erklärte gegenüber Bild, dass der wahre Grund für das Ende der Ehe eine andere Frau gewesen sei: "Serkan ist regelmäßig in Regensburg unterwegs, mietet sich dort abends Tische in Bars und Klubs. Im Dezember soll er dabei eine Kellnerin kennengelernt haben – und dann ist nachts wohl etwas zwischen beiden gelaufen."

Instagram / hannasoekeland Jessica Huber und Hanna Sökeland, "Princess Charming"-Teilnehmerinnen 2022

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz, Januar 2025

