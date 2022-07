Make-up als Mann: YouTuber Maxim Giacomo ist sauer über Hate

Offene Worte von Maxim Giacomo! Der 23-Jährige ist auf Instagram, vor allem aber auf TikTok und YouTube erfolgreich. In seinen Videos testet er unter anderem Beauty-Produkte und zeigt neue Make-up-Trends. Doch dafür erntet der Influencer nicht immer nur positive Kommentare. Vor allem, dass er sich als Mann schminkt, stößt manchen Personen scheinbar übel auf – und das macht Maxim traurig.

Im Interview mit Promiflash erzählte der Social-Media-Star, dass er momentan zunehmend Hate kassiere. "Wenn Videos viral gehen und Leute deinen Content sehen, die sich dafür nicht interessieren, ist es leider klar, dass sie das nicht verstehen." Dennoch reagiere der offen homosexuell lebende Mann in der Regel nicht auf Hate oder homophobe Kommentare. "Die Zuschauer sollen sehen, wie schwer es ist, wenn man so ist, wie man ist und dafür Hate bekommt. Ich glaube, dass einige Leute einfach noch nicht verstanden haben, dass ich Ihnen nichts tue, nichts wegnehme und keine Gefahr bin", stellte der Beauty-Experte klar.

Doch auch in seinem Alltag abseits von Social Media bekommt Maxim manchmal Kritik zu spüren: "Wenn ich grade von einem Dreh nach Hause komme und mehr Make-up als üblich trage, dann merkt man schon, dass die Leute abgeschreckt sind." Deshalb hat er eine klare Botschaft: "Wenn die Kids bereits in jungen Jahren von Ihren Eltern erfahren, dass es in Ordnung ist, dass ein Mann einen anderen Mann liebt, sich schminkt oder einfach 'anders' ist, dann geben sie es an ihre Kinder weiter."

Anzeige

Instagram / maximgiacomo YouTuber Maxim Giacomo, 2021

Anzeige

Instagram / dennypeletier Denny Peletier und Maxim Giacomo, Februar 2019

Anzeige

Instagram / maximgiacomo YouTuber Maxim Giacomo Weihnachten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de