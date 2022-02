Webstars im Liebesglück! Maxim Giacomo ist Beauty-Influencer. Der Berliner gibt auf YouTube und Instagram Tipps rund ums Thema Make-up. Seine Leidenschaft fürs Schminken entdeckte der 23-Jährige bereits im frühen Jugendalter. Seitdem hat Maxim etliche Videos veröffentlicht und kürzlich seine eigene Beautyreihe "Holy Grails" mit der Rossmann-Eigenmarke Rival loves me rausgebracht. Und auch in Sachen Liebe läuft es ausgezeichnet für den YouTuber.

Seit über drei Jahren ist Maxim mit dem Autor und Verleger Denny Peletier zusammen. Dass die beiden sich kennengelernt haben, war aber eher eine Glückssache, wie Maxim jetzt Promiflash verrät: "Vor dreieinhalb Jahren habe ich bei Instagram meine Community gefragt, ob es Leute gibt, die sie gerne in meinen Videos sehen wollen. Daraufhin hat mir ein Fan-Account von Denny geschrieben, dass Denny Lust hat, dabei zu sein." Zu diesem Zeitpunkt hätten sich die beiden noch nicht gekannt. "Wie es der Zufall so wollte, haben wir ein bisschen geschrieben, uns gut verstanden und nach ein paar Tagen auch verabredet. Seitdem haben wir uns täglich gesehen", fährt Maxim fort.

Auch die verschiedenen Arbeitswelten der beiden haben sich inzwischen vermischt. "Wir sind gemeinsam in der YouTube-Welt gewachsen. Ich glaube, wir ergänzen uns gut, in dem, was wir machen. Ich habe ein Buch bei seinem Verlag geschrieben und er ist immer gerne auf meinem Kanal willkommen – die Community liebt ihn", schwärmt Maxim. In letzter Zeit teilt der YouTuber viel Couple Content auf seinem Kanal, wo sich das Pärchen aber meistens privat bei Unternehmungen oder Urlauben zeigt.

Anzeige

Instagram / maximgiacomo Maxim Giacomo mit seiner eigenen Make-up Reihe "Holy Grails"

Anzeige

Instagram / dennypeletier Denny Peletier und Maxim Giacomo, 2020

Anzeige

Instagram / maximgiacomo YouTuber Maxim Giacomo, 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de