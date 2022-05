Unfassbar! Auf YouTube und TikTok ist Maxim Giacomo bekannt für seine Tipps und Tricks rund ums Thema Make-up. Und auch in Sachen Liebe könnte es für den Beauty-Influencer nicht besser laufen: Seit über drei Jahren ist er mit dem Verleger Denny Peletier zusammen. Inzwischen sind die beiden sogar so weit, dass sie sich ihren großen Traum vom Eigenheim erfüllen wollen. Doch schockiert musste das Paar feststellen, dass sich das schwieriger gestaltet als erwartet. Als Maxim und sein Partner das perfekte Haus schon gefunden hatten, kam in letzter Sekunde alles anders.

Gegenüber Promiflash gestand Maxim jetzt, dass es während ihrer Haussuche zu einem homophoben Vorfall kam. "Ich erinnere mich an ein wunderschönes Haus im Umland, wir waren so glücklich es gefunden zu haben, wir haben uns direkt ins Haus verliebt und boten dem Verkäufer einen weitaus höheren Preis, als er in der Listung forderte", begann der YouTuber ganz begeistert zu schwärmen. Bei den finalen Verhandlungen habe das Paar den Verkäufer erstmals persönlich kennengelernt. "Zehn Minuten nach dem Treffen erhielten wir einen Anruf des Maklers: 'Der Verkäufer verkauft nicht an Sie. Er möchte nur Heterofamilien mit Kindern'", berichtete Maxim schockiert. Doch das sei nicht der einzige Vorfall gewesen: "Natürlich wurden wir bei anderen Besichtigungen auch gefragt: 'Und sie wollen hier nur eine WG gründen, oder? Sind sie verwandt? Sie sind aber kein Paar, oder?'"

Dabei ist das Paar bereits seit zwei Jahren auf der Suche nach seinem Traumhaus. "Natürlich gab es immer wieder Häuser, die auf Bildern wundervoll aussahen, in der Realität aber nicht passen würden. Für uns war wichtig: Wir möchten Platz für uns, die Zukunft und unsere Unternehmen", begründete Maxim die lange Suche. Umso frustrierender sei es dann, wenn man so eine Absage bekäme, erzählte er niedergeschlagen.

Denny Peletier und Maxim Giacomo

Maxim Giacomo, Beauty-Blogger

Maxim Giacomo, Influencer

