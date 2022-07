US-Model Hilary Rhoda und Sean Avery lassen sich scheiden

Alles aus und vorbei bei dem einstigen Traumpaar! 2015 haben der Ex-NHL-Spieler Sean Avery und das Model Hilary Rhoda geheiratet. Im Januar vor zwei Jahren krönten die beiden ihr Glück noch mit der Geburt ihres Sohnes Nash Hollis Avery. Doch als der Kleine das Licht der Welt erblickte, gab es Komplikationen: Die Nabelschnur war um seinen Hals gewickelt – es wendete sich jedoch alles zum Guten. Ganz im Gegenteil zu der Beziehung der Eltern: Die soll nun nämlich vorbei sein.

Wie TMZ erfahren haben will, will das Model sich von seinem Mann scheiden lassen. Hilary, die mehrfach in der Sports Illustrated Swimsuit Ausgabe zu sehen war, reichte diese Woche in Los Angeles die Gerichtsdokumente ein. Als Grund gab sie "unüberbrückbare Differenzen" an. Außerdem soll aus den Unterlagen hervorgehen, dass das Paar sich am 17. Juli offiziell getrennt hat. Hilary will sich aber dennoch mit ihrem Ex das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn teilen.

Nach außen schien es, als hätten die beiden keine Probleme in ihrer Ehe. Der 42-jährige Avery, der zehn Jahre lang in der NHL spielte, bevor er 2012 in den Ruhestand ging, gratulierte seiner Liebsten erst im April mit lieben Worten zum Geburtstag. "Happy Birthday an die schönste Frau der Welt, die sich in ihrer Kreativität und vor allem als unglaubliche Mutter immer weiterentwickelt."

Anzeige

Instagram / hilaryrhoda Hilary Rhoda mit ihrem Sohn Nash, Juni 2022

Anzeige

Instagram / imseanavery Hilary Rhoda und Sean Avery, Juni 2021

Anzeige

Instagram / imseanavery Sean Avery mit seinem Sohn Nash, Mai 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de