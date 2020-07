Hilary Rhoda schwelgt im Mutterglück! Die Laufstegschönheit und ihr Mann Sean Avery hatten sich schon seit langer Zeit Nachwuchs gewünscht, doch das Model hatte in der Vergangenheit mehrere Fehlgeburten. Im Januar 2020 durfte die 32-Jährige dann doch endlich verkünden, dass sie schwanger ist. Seitdem hatte sie ihren wachsenden Babybauch immer wieder stolz im Netz präsentiert – doch damit ist nun Schluss: Hilarys Baby hat das Licht der Welt erblickt.

Am Dienstagvormittag postete die Brünette erst ein Bild aus einem Krankenhausbett in ihrer Instagram-Story, zu dem sie lediglich das Wort "Vorher" kommentierte. Gleich darauf folgte dann nicht nur ein "Nachher"-Bild, das die Neu-Mama ganz erschöpft nach der Entbindung zeigt – sondern auch ein Bild, auf dem sie überglücklich ihren kleinen Sohn in den Armen hält! Dazu verriet sie auch, wie ihr Spross heißt: Er trägt den Namen Nash.

Hilary ist nicht das erste Model, das in der letzten Zeit für Baby-News sorgt – auch ihre Kollegin Ashley Graham (32) wurde im vergangenen Jahr zum ersten Mal Mutter. Seitdem teilt die Beauty immer wieder süße Schnappschüsse ihres Sohnes und lichtet sich mit ihm unter anderem häufig beim Stillen ab.

Anzeige

Instagram / hilaryrhoda Hilary Rhoda, Model

Anzeige

Instagram / hilaryrhoda Hilary Rhoda und Sean Avery

Anzeige

Instagram / ashleygraham Ashley Graham mit ihrem Kind



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de