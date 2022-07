Mit 93: "Doctor Who"-Star Bernard Cribbins ist verstorben

Trauer für alle Marvel-Fans. Bernard Cribbins stand erstmals 1957 vor der Kamera. Während seiner Karriere war der Brite für seine Vielseitigkeit bekannt – er begeisterte auch das jüngere Publikum mit seiner Darstellung in der Kindersendung "Jackanory". Seine größten Erfolge feierte er in den international beliebten Serien Coronation Street und Doctor Who. Jetzt erreicht die Filmwelt eine traurige Nachricht – denn Bernard ist gestorben.

Der Agent des Schauspielers hat gegenüber The Mirror bestätigt, dass Bernard jetzt im Alter von 93 Jahren verstorben ist. Nach der Bekanntgabe seines Ablebens trudelten bereits die ersten Beileidsbekundungen und Tribute für den Filmstar ein. So twitterte der BBC-Nachrichtenkorrespondent Lizo Mzimba: "Von den Wombles bis zu Wilf in Doctor Who unterhielt er Generation für Generation."

Bernard war nicht nur leidenschaftlicher und begnadeter Schauspieler – er konnte auf eine erfolgreiche Karriere als Musiker zurückblicken: 1962 erreichte er mit Liedern wie "Hole In The Ground" und "Right Said Fred" die Top Ten der britischen Single-Charts.

