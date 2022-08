Am 55. Geburtstag: Bodybuilder Valdir Segato ist gestorben

Traurige Neuigkeiten für alle Bodybuilding-Fans. Valdir Segato hatte sich in den vergangenen Jahren einen Namen in der Wettkampfszene gemacht. Der gebürtige Brasilianer fiel besonders durch seine krassen Muskeln auf – diese verdankte er aber nicht nur hartem Training, sondern auch mehrerer Öl-Injektionen, die seinen Körper verformten. Jetzt gibt es tragische News von dem Sportler: Valdir ist mit nur 55 Jahren verstorben – an seinem Geburtstag.

Das berichten jetzt zahlreiche Medienhäuser, darunter The Sun. Demnach sei der Extrem-Bodybuilder an seinem 55. Ehrentag ums Leben gekommen – die genauen Umstände sind noch nicht bekannt. Valdirs skurrile Öl-Methoden galten jedoch bereits seit Jahren alt gefährlich, es bestand das Risiko eines Schlaganfalls oder einer Infektion. Der Muskelmann habe die Warnungen der Ärzte jedoch stets ignoriert.

Nach Valdirs Tod trauert die Community des Südamerikaners um ihr Idol. Auf einer Fanpage auf Instagram wurden ihm rührende Worte gewidmet: "Ruhe in Frieden, du Legende!" In den vergangenen Jahren hatte der Brasilianer Millionen von Fans auf TikTok und Co. gesammelt.

Instagram / valdirsegato.oficial Valdir Segato , Bodybuilder

Instagram / valdirsegato.oficial Valdir Segato im Juni 2022

Instagram / valdirsegato.oficial Valdir Segato im Juli 2022

