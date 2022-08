Mehrere Vergewaltigungsvorwürfe: Rapper Mystikal ist in Haft

Er muss wieder hinter Gitter! Der Rapper Mystikal (51) – der mit bürgerlichen Namen Michael Tyler heißt – machte vor allem um die Jahrtausendwende Karriere. So erlangte er mit Songs wie "Shake Ya Ass" und "Danger (Been So Long)" nicht nur in den USA, sondern auch hierzulande Bekanntheit. Doch der Rapper geriet in der Vergangenheit auch immer wieder wegen sexueller Übergriffe in den Fokus der Öffentlichkeit – wie auch nun wieder: Mystikal muss sich erneut unter anderem wegen Vergewaltigung vor Gericht verantworten.

Am vergangenen Montag wurde der "Here I Go"-Interpret im Bundesstaat Louisiana festgenommen, wie WBRZ berichtete. Michael soll einen Tag zuvor in einem Krankenhaus gegenüber einer Person sexuell übergriffig geworden sein. Das Opfer habe dabei leichte Verletzungen davongetragen. Zusammen mit seiner auffälligen Vergangenheit wird der Rapper jetzt wegen zehn Anklagepunkten ohne Möglichkeit auf eine Freilassung auf Kaution in Untersuchungshaft festgehalten – unter anderem wegen Vergewaltigung, Freiheitsberaubung, häuslicher Gewalt und Raub.

Doch das Strafregister von Michael ist noch viel länger. Bereits 2004 wurde er das erste Mal wegen derselben Vergehen angeklagt und musste für sechs Jahre ins Gefängnis. 2012 musste er erneut wegen eines Verstoßes gegen seine Bewährungsauflagen für fast drei Monate hinter Gitter. Nur fünf Jahre später kamen erneut Vergewaltigungsvorwürfe auf, doch der Rapper kam gegen eine Kaution in Höhe von drei Millionen Dollar wieder auf freien Fuß.

