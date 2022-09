Wird Rapper Mystikal eine lebenslange Haftstrafe bekommen?

Es sieht ziemlich schlecht für Mystikal (51) aus! Der Rapper sitzt bereits seit Ende Juli in Untersuchungshaft. Der Grund: Er wurde gegenüber einer Person sexuell übergriffig. Da die Liste in seinem Strafregister bereits lang ist, wird der US-Amerikaner momentan ohne Möglichkeit auf eine Freilassung gegen Kaution in Gewahrsam gehalten. Nun wurde er im US-Bundesstaat Louisiana wegen Vergewaltigung ersten Grades angeklagt – Mystikal könnte bald eine lebenslängliche Haftstrafe bevorstehen.

Am vergangenen Dienstag wurde nun Anklage gegen Michael Tyler – wie der Rapper mit bürgerlichen Namen heißt – erhoben. Er soll eine Frau nach einem Streit in seinem Haus eingesperrt, gewürgt, vergewaltigt und ausgeraubt haben. Neben der sexuellen Straftat wird er laut der regionalen Presse nola.com in neun weiteren Punkten angeklagt. Darunter fällt unter anderem der Besitz von Drogen, denn in seinem Haus wurden Heroin, Xanax, Methamphetamin und Marihuana sowie das entsprechende Zubehör gefunden.

Der "Danger"-Interpret saß schon einmal im Gefängnis. Damals wie heute brachte ihn die Vergewaltigung einer Frau hinter Gitter. 2004 musste Mystikal zum ersten Mal eine Haftstrafe antreten, nachdem er sich an einer Haarstylistin vergangen hatte. Nach sechs Jahren war der Musiker wieder auf freiem Fuß, doch es dauerte nicht lange, bis er sich erneut strafbar machte.

Getty Images Rapper Mystikal im Februar 2013

Getty Images Rapper Mystikal im September 2012

Getty Images Mystikal, Rapper

