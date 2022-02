Eine gute und eine schlechte Neuigkeit für alle Fans von Stranger Things! Seit 2016 begeistert die Mystery-Serie auf Netflix ein Millionenpublikum. In inzwischen drei Staffeln wurde die Geschichte von amerikanischen Teenagern begleitet, die mit Monstern, irren Wissenschaftlern und paranormalen Geschehnissen zurechtkommen müssen. Jetzt gibt es News aus der fiktiven Kleinstadt Hawkins: Endlich steht der Starttermin für die vierte Staffel fest – doch es ist nun auch bekannt, wann die Show ihr Ende finden wird!

Auf der offiziellen Twitter-Seite der Show veröffentlichte die Produktion jetzt einen langen Brief. Darin heißt es unter anderem, dass die Dreharbeiten nach fast zwei Jahren abgeschlossen sind – Staffel vier sei "die anspruchsvollste Staffel" von allen gewesen. Wegen ihrer Länge werde die Season zudem in zwei Teilen erscheinen: "Volume eins wird am 27. Mai veröffentlicht werden, Volume zwei dann fünf Wochen später am 1. Juli."

In dem Schreiben wird jedoch auch der Abschied von Will, Eleven und Co. angekündigt: "Es ist der Anfang vom Ende!" Vor sieben Jahren habe man die Serie vollends konzipiert und damals geschätzt, dass die Geschichte über vier bis fünf Staffeln gehen werde. "Staffel fünf wird die letzte sein", heißt es weiter.

