"Batgirl" gestrichen: Leslie Grace bricht ihr Schweigen!

Leslie Grace (27) wird nicht als Batgirl vor den Kameras stehen! Vor über einem Jahr bestätigte die Schauspielerin ihre Hauptrolle als junge Superheldin im Netz. Doch aufgrund von Sparmaßnahmen von Warner Bros. Discovery kann die Produktion des DC-Films nicht zu Ende realisiert werden – die Fans sind enttäuscht. Im Netz meldete sich jetzt die Hauptdarstellerin Leslie und äußerte sich in einem Statement zu den abgebrochenen Dreharbeiten!

Auf ihrem Instagram-Account brach Leslie ihr Schweigen, nachdem ein Tag zuvor bekannt wurde, dass "Batgirl" nicht in die Kinos kommen wird: "Nach den jüngsten Nachrichten über unseren Film 'Batgirl' bin ich stolz auf die Liebe, die harte Arbeit [...], die alle unsere unglaublichen Darsteller [...] in diesen Film gesteckt haben [...] An alle 'Batgirl'-Fans: Danke für die Liebe und den Glauben, der es mir ermöglicht hat, den Umhang zu tragen", schrieb die 27-Jährige dankbar unter den Post, der Eindrücke der bisherigen Dreharbeiten zeigt.

Leslies Fans unterstützen die "In the Heights"-Darstellerin: "Du hast es geschafft. Niemand kann dir das wegnehmen. Wir alle sind schon so stolz", "Stolz ist die Untertreibung des Jahrhunderts. Du bist meine verdammte Heldin" oder "Gut gesagt! Du bist die Beste!", hieß es unter anderem in den Kommentaren.

