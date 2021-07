Damit hat Leslie Grace den ganz großen Coup gelandet! In dem Musical-Film "In the Heights" von Regisseur Jon M. Chu hatte die brünette Schönheit erst vor Kurzem ihr Schauspieldebüt gegeben. Produziert wurde der Film von "Hamilton"-Star Lin-Manuel Miranda (41), der zuvor bereits mit dem Disney-Film "Moana" einen großen Erfolg feierte. Nun ergatterte die Newcomerin bereits ihre nächste große Rolle! In der kommenden DC-Adaption wird Leslie die Rolle des Batgirls verkörpern.

Dies gab die in New York City geborene Beauty jetzt auf ihrem Instagram-Account bekannt. Zu einem Video der Zeichentrick-Version von Batgirl und einigen weiteren Fotos schrieb die 26-Jährige: "Barbara Gordon, zu euren Diensten. Es ist mir eine Ehre, euer neues Batgirl zu sein!". Diese Aussage wiederholte die Sängerin mit dominikanischen Wurzeln dann noch einmal auf Spanisch. Barbara Gordon ist die wahre Identität des in der Dunkelheit agierenden Batgirls. Auch auf Twitter brachte Leslie ihre Freude zum Ausdruck. Hier schrieb sie: "Ich bin unglaublich aufgeregt, Barbara Gordon, euer Batgirl, zu verkörpern! Ich kann nicht glauben, was ich hier gerade schreibe. Danke, DC, dass ihr mich in die Familie aufgenommen habt! Ich bin bereit, alles zu geben!“.

Damit tritt sie in die Fußstapfen von Savannah Welch, Dina Meyer und Tara Strong (48), die ihrerseits die junge Superheldin der Nacht in verschiedenen Produktionen verkörperten. Auch Alicia Silverstone (44) war 1997 in dem Film "Batman & Robin" an der Seite von George Clooneys (60) Batman zu sehen. Nachdem die Tochter des Polizeichefs von Gotham City bisher nur kleine Gastauftritte in anderen Actionstreifen hatte, bekommt sie nun ihren ersten eigenen Film.

