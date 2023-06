Nach "Batgirl"-Aus: Leslie Grace hat sich "weiterentwickelt"

Leslie Grace (28) lässt sich nicht unterkriegen! Vor rund zwei Jahren hatte die Schauspielerin ihre Hauptrolle als junge Superheldin in "Batgirl" stolz bekannt gegeben. Doch dann folgten erschütternde Nachrichten für die begeisterten Fans: Aufgrund von Sparmaßnahmen von Warner Bros. Discovery konnte die Produktion des DC-Films den Streifen letztlich nicht fertigstellen. Doch das Aus von "Batgirl" bedeutete für Leslie noch lange nicht das Ende!

Das verrät die 28-Jährige jetzt in einem Interview mit Yahoo Entertainment: "Ich habe mich weiterentwickelt. Ich arbeite an einer Menge aufregender Dinge, die sich sehr gut mit meinem Werdegang vereinbaren lassen und ich freue mich darauf, sie einfach zu genießen und aufzubauen." Dennoch ist sie für ihre Zeit als Batgirl dankbar. Auch schließt Leslie ein Comeback ins DC-Universum nicht aus: "Warum nicht? Wer weiß, was die Zukunft bringt?"

Nachdem bekannt gegeben wurde, dass es "Batgirl" nicht in die Kinos schaffen wird, meldete sich die "In the Heights"-Darstellerin bei ihren Fans auf Instagram: "Nach den jüngsten Nachrichten über unseren Film 'Batgirl' bin ich stolz auf die Liebe, die harte Arbeit [...], die alle unsere fantastischen Darsteller [...] in diesen Film gesteckt haben [...]. An alle 'Batgirl'-Fans: Danke für die Liebe und den Glauben, der es mir ermöglicht hat, den Umhang zu tragen." In den Kommentaren zeigten ihre Follower daraufhin Verständnis.

Getty Images Leslie Grace im September 2021

