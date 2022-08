Bootstour und Miami-Club: Shawn Mendes feiert 24. Geburtstag

Herzlichen Glückwunsch, lieber Shawn Mendes (24)! Ende Juli überraschte der Sänger seine Fans mit einer ernsten Ankündigung: Er sagte seine Welttournee komplett ab. Der Grund: Er will sich in Zukunft mehr auf seine mentale Gesundheit konzentrieren. Seitdem lässt es sich der Musiker offenbar sehr gut gehen. Jetzt durfte Shawn in seinen 24. Geburtstag reinfeiern. Auch an seinem Geburtstagswochenende war er in bester Laune!

Auf Instagram läutete Shawn sein Geburtstagswochenende ein, indem er Bilder von einem Boot postete. Entspannt lag er auf dem Deck, während die Sonne seine Haut wärmte. Am Abend habe er in seinen Geburtstag laut People in einem Club in Miami gefeiert. Einer seiner Geburtstagsgäste ist zum Beispiel The Weeknd (32) gewesen. Ein Insider berichtete, dass der 24-Jährige auf der Party "eine großartige Zeit" hatte, "super glücklich aussah, dort zu sein, entspannt war und einfach die Umgebung genoss", hieß es.

Obwohl Shawn aktuell offenbar eine gute Zeit hat, nehme er das Thema psychische Gesundheit sehr ernst, erklärte eine Quelle gegenüber People. Der Ex-Freund von Camila Cabello (25) soll sich psychologische Hilfe gesucht haben, was nicht selbstverständlich für ihn sei. "Wenn er von den Dingen um ihn herum frustriert ist, wendet er sich nach innen und leidet", meinte der Insider. Es sei also bewundernswert, dass Shawn tatsächlich Hilfe von außen annehme.

Getty Images The Weeknd im Mai 2021

Instagram / shawnmendes Shawn Mendes, Musiker

MEGA Shawn Mendes, Sänger

