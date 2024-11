Shawn Mendes und Ex Camila Cabello haben sich entfremdet

Shawn Mendes (26) gibt zu, dass er und seine Ex-Freundin Camila Cabello (27) sich in letzter Zeit voneinander entfernt haben. Die beiden Sänger gingen einige Jahre gemeinsam durchs Leben und waren nach ihrer Trennung eigentlich immer noch gute Freunde. Das freundschaftliche Verhältnis scheint aber immer mehr zu schwinden. In einem Gespräch mit Apple Music 1 erklärt Shawn: "Wir standen uns in den letzten Jahren nicht mehr so wirklich nahe, aber wir kennen einander einfach gut." Das Paar bleibt dennoch in gewisser Weise verbunden, wie er weiter ausführt.

Trotz der räumlichen und emotionalen Distanz betont Shawn die Bedeutung, die Camila in seinem Leben hat. "Wir haben viel Zeit miteinander verbracht, wir kennen das Herz des jeweils anderen in- und auswendig. Wenn der ganze Trubel und Lärm vorbei ist, können wir ziemlich leicht den Bullshit des anderen durchschauen", witzelt der "Treat You Better"-Interpret.

Shawn und Camila lernten sich 2014 kennen, während sie gemeinsam an dem Hit "I Know What You Did Last Summer" arbeiteten. Ihre öffentliche Beziehung begann jedoch erst Jahre später und wurde von Fans begeistert aufgenommen. Ihre gemeinsame Musik und Auftritte zeigten die tiefe Verbindung zwischen den beiden Künstlern. Im November 2021 trennten sich Shawn und Camila dann zum ersten Mal – vergangenes Jahr feierten die Musiker allerdings eine kleine Reunion und turtelten wieder in der Öffentlichkeit, bevor das endgültige Liebes-Aus folgte.

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello bei den American Music Awards 2019

Getty Images Shawn Mendes und Camila Cabello, 2021

