"Zeit zu heilen": Shawn Mendes sagt seine Tour komplett ab!

Shawn Mendes (23) geht es nicht gut. Der Sänger versetzte seine Fans bereits vor einigen Tagen in große Sorgen: Eigentlich hatte er eine fette Tour geplant, doch die verschob er kurzerhand. Der Grund dafür waren seine mentalen Probleme, die ihn zunehmend eingeholt haben. Doch statt der angekündigten dreiwöchigen Pause verkündete er nun: Shawn muss seine große Amerika- und Europatournee komplett absagen.

Auf Instagram meldete sich der "Stitches"-Sänger mit einem emotionalen Statement zu Wort. "Nachdem ich mehr mit meinem Team gesprochen und mit einer unglaublichen Gruppe von Gesundheitsexperten zusammengearbeitet habe, ist es klarer geworden, dass ich mir die Zeit nehmen muss, die ich mir persönlich nie genommen habe, um mich zu erden und gestärkt zurückzukommen", erklärte Shawn seine Entscheidung. Dieses Mal verschiebt er die Tour erst gar nicht: "Leider muss ich die restlichen Tourdaten in Nordamerika und Großbritannien/Europa absagen."

Aber der Ex von Camila Cabello (25) kann auch Entwarnung geben: Das bedeutet keineswegs das Ende seiner Karriere. "Das heißt aber nicht, dass ich keine neue Musik machen werde und ich kann es kaum erwarten, euch in Zukunft auf Tour zu sehen", kündigte Shawn seinen Fans an. "Ich verspreche, dass ich zurückkommen werde, sobald ich mir die Zeit zu heilen genommen habe", schloss er ab.

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

Anzeige

Getty Images Shawn Mendes, 2022 bei der Met Gala

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de