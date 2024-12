Shawn Mendes dachte über einen Karrierewechsel nach

Kürzlich hat Shawn Mendes (26) in einem Interview ganz offen über sein Leben und seine Zukunftspläne gesprochen. In der Radiosendung "How's Life" von SiriusXM gab er gegenüber John Mayer (47) zu, dass er nach der Absage seiner "Wonder Tour" im Jahr 2022 darüber nachgedacht hätte, die Musikbranche ganz zu verlassen. Während seiner Auszeit hätte er überlegt, sich für einen völlig anderen Beruf zu entscheiden: Therapeut.

Im dem Gespräch erzählte der Sänger, dass er nach der Tour-Absage mehrere Monate lang seine Gitarre nicht einmal angerührt habe. Auf die Frage, welche Beschäftigung er sich stattdessen hätte vorstellen können, antwortete er: "Ich habe tatsächlich einen kleinen Therapiekurs gemacht und dachte mir: 'Vielleicht werde ich einfach Therapeut in einer Kleinstadt. Am Anfang wäre das zwar vielleicht seltsam für die Leute, aber mit der Zeit würden sie sich bestimmt daran gewöhnen.'"

Nach der Auszeit fühlte Shawn sich aber bereit, die Musik und auch die Liebe wieder in sein Leben zu lassen – zu seiner Beziehung mit Ex Camila Cabello (27) gab es im letzten Jahr einige Gerüchte. Shawn erlangte bereits in jungen Jahren weltweite Berühmtheit mit Hits wie "Stitches" und "There's Nothing Holdin' Me Back". Trotz seines Erfolges blieb er immer bodenständig und betont oft die Bedeutung von persönlichem Wachstum und mentaler Gesundheit. Fans schätzen ihn für seine Ehrlichkeit und die Bereitschaft, über persönliche Herausforderungen zu sprechen.

Getty Images Shawn Mendes, September 2024

Getty Images Shawn Mendes, Sänger

