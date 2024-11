Diese traurige Story steckt hinter Shawn Mendes' neuem Song

Shawn Mendes (26) hat am Freitag seine neue Single "Heart Of Gold" veröffentlicht und damit die Herzen seiner Fans berührt. Der populäre Sänger widmet den Song einem verstorbenen Freund aus seinen Kindertagen. Bei der Präsentation des Liedes erzählte Shawn, dass "Heart Of Gold" den Verlust eines geliebten Menschen thematisiere und all denjenigen gewidmet sei, die einen ähnlichen Schmerz erfahren haben.

Shawn offenbarte, dass das Schreiben des Liedes ihm geholfen habe, mit seinem Verlust umzugehen und seinen Freund zu ehren. Während eines Auftritts im Brooklyn Paramount Theater in New York, nur wenige Tage nach dem tragischen Tod von Liam Payne (✝31), sprach der Sänger davon, wie wichtig es sei, das Andenken an geliebte Menschen zu pflegen und sich der Freude bewusst zu sein, die sie einem geschenkt haben. "Er hatte eine wunderschöne Seele", erinnerte sich der Sänger an Liam.

Jenseits der Musik beschäftigt sich Shawn auch weiterhin mit der öffentlichen Spekulation über seine Sexualität. In einem für ihn selten offenen Moment während seiner "For Friends and Family Tour" sprach der kanadische Hitmacher darüber, wie herausfordernd es für ihn gewesen sei, mit den Erwartungen und Gerüchten umzugehen. Trotz wilder Spekulationen über seine Sexualität hat Shawn in der Öffentlichkeit bisher bekanntermaßen nur Frauen gedatet, darunter auch Camila Cabello (27).

Getty Images Sänger Liam Payne 2015 in London

Getty Images Camila Cabello und Shawn Mendes im September 2021

