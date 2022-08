"Beverly Hills, 90210"-Star Denise Dowse liegt im Koma

Sorge um Denise Dowse. Die Schauspielerin wurde einem breiten Publikum durch ihre Darstellung als Mrs. Teasley in der beliebten Serie Beverly Hills, 90210 bekannt. Zudem mimte sie von 2001 bis 2004 die Richterin im Drama "The Guardian – Retter mit Herz". Die Amerikanerin wirkte zudem in vielen Filmproduktionen mit, wie zum Beispiel in "Bud & Doyle: Total bio. Garantiert schädlich". Doch jetzt folgt eine Schocknachricht für ihre Fans: Denise liegt im Koma!

Dies teilte die Schwester der 64-Jährigen auf der Instagram-Seite des TV-Stars mit. "Ich bitte um Unterstützung und Gebete für mich und meine Schwester und meine einzige direkte Familie Denise Dowse", wandte sie sich an Denises Community. Die Regisseurin liegt im Koma, nachdem sie an einer Meningitis erkrankt war. "Ihre Ärzte wissen nicht, wann sie aus dem Koma erwachen wird, da es nicht medizinisch herbeigeführt wurde", teilte Tracey mit.

Sie hofft auf die Hilfe ihrer Fans und zeigt sich besorgt: "Sie ist eine lebhafte Schauspielerin und Regisseurin, die noch viele Jahre vor sich haben sollte. Gedanken, Gebete und Unterstützung sind sehr willkommen". Tracey versuche sich in der Zwischenzeit abzulenken, was ihr aber angesichts der Umstände nicht leicht falle.

Anzeige

Instagram / denisedowse Denise Dowse, US-Schauspielerin

Anzeige

ActionPress / Birdie Thompson/AdMedia Denise Dowse bei einer Veranstaltung in Los Angeles 2016

Anzeige

Getty Images Denise Dowse bei einem Konzert 2004

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de