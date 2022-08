Ian Ziering gedenkt "Beverly Hills, 90210"-Co-Star Denise'

Ian Ziering (58) erinnert sich an seine Kollegin. Am Sonntag verstarb Schauspielerin Denise Dowse (64) – die US-Amerikanerin befand sich aufgrund einer Meningitis im Krankenhaus und lag einige Tage im Koma. Der Tod der Regisseurin, die durch ihre Rolle der Mrs. Yvonne Teasley in der Serie Beverly Hills, 90210 bekannt wurde, erfüllt viele Fans mit großer Trauer. Auch ihr Co-Star Ian zollte Denise jetzt Tribut.

Auf seinem Instagram-Profil widmete ihr der Schauspieler rührende Worte: "Es bricht mir das Herz, dass Denise Dowse von uns gegangen ist." Unter einem Foto der 64-Jährigen dachte Ian an die gemeinsame Zeit mit ihr zurück: "In all den Jahren der Arbeit an 'Beverly Hills, 90210' werden meine Szenen mit Denise mir immer mit größtem Respekt für ihr Talent in Erinnerung bleiben und ihre Zuneigung für die liebevolle Seele, die sie war", schrieb der Darsteller des Steve Sanders in der 90er-Kultserie.

Ihre Schwester hatte via Instagram die Nachricht verkündet, dass Denise verstorben ist. Sie bedankte sich bei der Community des TV-Stars, die ihr in dieser schweren Zeit beistand und ihre Anteilnahme zeigte. "Ohne all die Gebetskrieger auf der ganzen Welt hätten wir es nicht so glimpflich und schmerzlos geschafft" , betonte sie.

Anzeige

Getty Images Ian Ziering, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Ian Ziering beim iHeartRadio-Festival 2019

Anzeige

Action Press / MediaPunch Denise Dowse, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de