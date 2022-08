Nach Koma: "Beverly Hills, 90210"-Star Denise Dowse ist tot

Traurige Nachrichten von Denise Dowse (64). Die Schauspielerin ist vor allem für ihre Rollen in der Serie Beverly Hills, 90210 und "The Guardian – Retter mit Herz" bekannt. Doch vor wenigen Tagen verkündete die Schwester der Schauspielerin, dass sie an einer Meningitis erkrankt war und wegen dieser Hirnhautentzündung im Koma lag. Den Kampf gegen die Krankheit konnte Denise leider nicht gewinnen – sie verstarb nun im Alter von 64 Jahren.

Die traurige Nachricht teilte die Schwester – Tracey Dowse – auf Instagram mit, indem sie eine ganze Bilderreihe aus dem Leben der Verstorbenen veröffentlichte. "Schweren Herzens teile ich allen mit, dass meine Schwester Denise Dowse von unserer Familie in das ewige Leben gegangen ist", schrieb Tracey unter ihren Beitrag und richtete noch einmal rührende Worte an die Schauspielerin: "Denise Yvonne Dowse war die wunderbarste Schwester, eine vollendete, berühmte Schauspielerin, Mentorin und Regisseurin. Sie war meine allerbeste Freundin und mein letztes Familienmitglied. Denise hat euch alle geliebt. Ich weiß, dass sie mit all ihrer Liebe über uns wacht." Genauere Infos über Denise' Tod trug sie allerdings noch nicht an die Öffentlichkeit.

Dennoch sei Tracey froh, dass sie so viel Anrufe und Nachrichten erhalten habe, denn der Tod ihres geliebten Familienmitglieds falle ihr alles andere als leicht. So kommentierte sie ihren Beitrag mit: "Ohne all die Gebetskrieger auf der ganzen Welt hätten wir es nicht so glimpflich und schmerzlos geschafft."

Getty Images Denise Dowse im Oktober 2004

Action Press / MediaPunch Denise Dowse, Schauspielerin

ActionPress / Birdie Thompson/AdMedia Denise Dowse bei einer Veranstaltung in Los Angeles 2016

