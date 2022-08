Wild: Diese Promis haben Insta-Accounts für ihre Haustiere!

Diese Stars machen ihre Haustiere zu Influencern! Das Netz ist voll von Bildern der Promis mit ihren Haustieren. Stars wie Jennifer Lopez (53), Mark Wahlberg (51) und Kylie Jenner (25) lieben es, sich mit ihren tierischen Begleitern ablichten zu lassen. Als Sängerin Katy Perry (37) ihren Song "Small Talk" veröffentlichte, kreierte sie für Hündchen Nugget sogar einen eigenen Social-Media-Account. Das haben auch Amanda Seyfried (36) und Paris Hilton (41) getan, um die aufregenden Leben ihrer Hunde für ihre Fans festzuhalten.

Für Hotelerbin Paris sind ihre "Fellkinder" ihre ständigen Begleiter. Grund genug, auf Instagram das turbulente und luxuriöse Leben der Hündchen auf einem eigenen Profil zu präsentieren. "Meine Hunde leben in einer zweistöckigen Hundevilla mit Klimaanlage, Heizung, Designermöbeln und einem Kronleuchter", erzählte sie online. Die vier Hunde begeistern knapp 78.000 Fans.

Nicht ganz so prunkvoll lebt Amandas Hund Finn, dafür wohl aber mindestens genauso glücklich. Die Schauspielerin hat den Australian Shepherd aus dem Tierschutz adoptiert und lässt mittlerweile 75.000 Follower auf seinem Profil an seinem neuen Leben teilhaben. "Durch die unglaubliche Verbindung, die ich mit Finn habe, habe ich gelernt, den Moment zu genießen", sagte sie.

Neben all den Hunden reiht sich auch die ein oder andere Katze unter die tierischen Influencer. So kreierte die ehemalige US-Bachelorette Katie Thurston im Februar 2022 einen Account für ihren Kater Tommy. Seitdem konnte die Samtpfote schon über viertausend Follower ansammeln, die sein Leben zusammen mit Katzenmama Katie verfolgen.

