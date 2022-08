Mord? Familie von Freund will Courtney Tailor im Knast sehen

Hat Courtney Tailor ihren Freund Christian Obumseli etwa fahrlässig getötet? Das Model sorgte Anfang April dieses Jahres für schreckliche Schlagzeilen: Ein Streit zwischen ihr und ihrem Partner eskalierte so sehr, dass die Beauty den jungen Mann erstach. Anfangs wurde die Tat der OnlyFans-Bekanntheit als Notwehr angesehen, doch nun muss sie sich wegen Mordes zweiten Grades vor Gericht verantworten. Christians Eltern wollen Gerechtigkeit und Courtney lebenslang hinter Gittern sehen.

Laut TMZ seien die Angehörigen des Verstorbenen froh, dass das Model fast vier Monate nach dem Unglück verhaftet wurde. Dazu kam es, nachdem Filmmaterial des Paares gesichtet wurde: In dem Video sieht man, wie die Blondine sichtlich aufgebracht in einen Fahrstuhl steigt und versucht, das Stockwerk auszuwählen, bevor Christian zu ihr stößt. Doch der junge Mann schafft es, noch in den Aufzug zu kommen – Courtney geht daraufhin sofort auf ihn los und ein handgreiflicher Streit bricht zwischen den beiden aus. Nun liegt es in der Hand des Gerichts zu entscheiden, ob es sich tatsächlich um Mord oder um Notwehr handelte. Der 26-Jährigen könnte eine lebenslängliche Haftstrafe drohen, worauf die Familie des Verstorbenen hofft, da sie das Ganze als kaltblütigen Mord an Christian sieht.

Die Angeklagte plädiert noch immer auf Notwehr. Das teilte laut Fox News der Anwalt des Models in einem Statement mit: "In dieser tragischen Nacht gab es eine körperliche Auseinandersetzung und Courtney hatte keine andere Wahl, als sich zu verteidigen."

