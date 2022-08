Nach Mordvorwürfen: Courtney Tailor weist Anschuldigungen ab

Wie wird es für Courtney Tailor weitergehen? Seit mehreren Jahren gilt sie als erfolgreiche Influencerin. Doch im vergangenen April sorgte das OnlyFans-Model für schreckliche Schlagzeilen: Während eines Streits soll Courtney ihren Freund Christian Obumseli erstochen haben! Nachdem sie vor wenigen Tagen verhaftet wurde, scheint es neue Entwicklungen in dem tragischen Fall zu geben: Nur zwei Tage vor ihrer Anklageerhebung weist Courtney alle Vorwürfe von sich!

Laut den Gerichtsunterlagen, die Radar vorliegen, plädierte Courtney bereits kurz nach ihrer Verhaftung auf Hawaii auf nicht schuldig! Der Anwalt der Angeklagten argumentierte zudem, dass seine Mandantin ihren Freund aus Notwehr getötet hatte – Courtney soll seiner Meinung nach nur wegen Totschlags angeklagt werden. Da die zuständige Richterin eine Kaution verweigerte, wird Courtney nun bis zu ihrer Anhörung in wenigen Tagen ihre Zeit hinter Gittern verbringen müssen.

"Obumseli war ein Missbrauchstäter [...]. Er manipulierte und missbrauchte Courtney unter vier Augen, wenn er dachte, dass niemand in der Nähe war. [...] und Courtney wird als das gesehen werden, was sie ist: ein Opfer häuslicher Gewalt, das ihren Peiniger überlebt hat", hieß es in einem Statement des Anwalts, kurz nachdem Courtney verhaftet wurde.

Instagram / courtneytailor Courtney Tailor im Dezember 2021

Instagram / courtneytailor Courtney Tailor im Februar 2022

Instagram / courtneytailor Courtney Tailor im Mai 2021

