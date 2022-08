Töchterchen Golda: So kommt Kim Gloss' Babyname bei Fans an

Was sagen die Fans von Kim Gloss (29) dazu? Im vergangenen Juli begrüßte die Influencerin ihr zweites Kind – seitdem versorgt Kim ihre Fans regelmäßig mit zahlreichen Updates rund um das Thema Baby. Ein wichtiges Detail verriet Beauty allerdings nicht: Wie heißt ihre zweite Tochter? Erst vor wenigen Stunde erlöste Kim gemeinsam mit ihrem Mann Alexander Beliaikin ihre Fans: Ihr Töchterchen trägt den Namen Golda! Aber wie kam Kims Babyname bei den Promiflash-Lesern an?

Die Promiflash-Leser sind sich einig: Der Name Golda ist für viele Fans gewöhnungsbedürftig! An der Umfrage nahmen 8.134 Leser teil [Stand: 14. August, 21.36 Uhr]. Davon gaben 92,2 Prozent (7.489 Votes) an, wenig von der Namenswahl der frischgebackenen Eltern zu halten. Lediglich 7,8 Prozent (636 Votes) sind von dem Namen begeistert.

Aber auch in der Kommentarspalte des Instagram-Beitrags von Promiflash war sich die Community über Kims Babyname einig: "Also irgendwie finde ich den Namen nicht so toll" oder "Mein Fall ist der Name nicht, aber muss er ja auch nicht", hieß unter anderem unter dem Post. "Ich finde, das hört sich total schön an – Golda, die Goldene", hielt wiederum ein anderer User dagegen.

