"McLeods Töchter"-Star Marshall Napier mit 70 gestorben

Er hat den Kampf verloren. Marshall Napier wanderte 1988 nach Australien aus, um seinen großen Traum weiterzuverfolgen: Eine erfolgreiche Schauspielkarriere. In Deutschland wurde der Neuseeländer vor allem in seiner Rolle als Harry Ryan in der Serie "McLeods Töchter" bekannt, die er von 2001 bis 2006 spielte. Doch nun machen traurige Neuigkeiten die Runde: Vor Kurzem wurde bei dem 70-Jährigen ein Hirntumor festgestellt, dem er nun erlegen ist.

Wie seine Tochter Jessica Napier auf Instagram mitteilte, ist ihr Vater verstorben. "Mit großer Traurigkeit teile ich das Ableben meines wunderbaren Vaters Marshall Napier mit. Nach einem kurzen und intensiven Kampf gegen den Hirntumor hat er uns heute Morgen verlassen. Er war friedlich und von seiner Familie umgeben", schrieb Jessica, die ebenfalls Schauspielerin ist.

Für die 43-Jährige ist der Verlust ihres Vaters kaum tragbar. "Dad, du bist einzigartig, und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie die Welt ohne dich aussehen wird. Deine Ausstrahlung und dein Charme waren unübertroffen. Deine Kreativität und dein Intellekt waren meine Inspiration", widmete sie ihrem Papa die letzten lieben Worte.

