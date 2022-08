Mit 72: "Der Pferdeflüsterer"-Autor Nicholas Evans ist tot

Große Trauer um Nicholas Evans. Der Autor war besonders für seinen Roman "Der Pferdeflüsterer" bekannt, der bis heute sein erfolgreichstes Werk ist. Zudem wurde das Buch mit Robert Redford (85) in der Hauptrolle verfilmt. Während der Entstehung des Romans war bereits Hautkrebs bei dem Schriftsteller diagnostiziert worden, von dem er sich jedoch erholte. Doch nun müssen seine Fans Abschied nehmen: Nicholas Evans ist mit 72 Jahren an einem Herzinfarkt gestorben.

In einem Statement, das unter anderem Deadline vorliegt, bestätigte sein Agent die traurigen Neuigkeiten. Der Autor verstarb am Dienstag, den 9. August – Todesursache sei ein Herzinfarkt gewesen. "Er lebte ein erfülltes und glückliches Leben in seinem Zuhause am Ufer des Flusses Dart in Devon. Er wurde sehr geliebt und hinterlässt seine Frau Charlotte und vier Kinder, Finlay, Lauren, Max und Harry", hieß es weiterhin in dem Statement des Agenten.

Nicholas Evans wurde 1950 in Worcestershire geboren und studierte Jura in Oxford. Seine Karriere startete er als Journalist, bevor er zum Fernsehen wechselte und 1982 anfing, Dokumentationen über Kunst zu produzieren. Auf seinen Roman "Der Pferdeflüsterer" folgten noch vier weitere, darunter "Im Kreis des Wolfs" und "Wenn der Himmel sich teilt".

Actionpress / United Archives GmbH Robert Redford im Film "Der Pferdeflüsterer"

Actionpress / United Archives GmbH Nicholas Evans

