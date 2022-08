Zum Geburtstag: Koray Günters Liebste widmet ihm süße Worte

Koray Günter (28) und Veronica Loi scheinen immer noch so verliebt zu sein wie am ersten Tag! Seit rund einem Jahr gehen der Fußballer und seine Herzdame nun schon gemeinsam durchs Leben. Vor wenigen Wochen krönte die Geburt ihres Sohnes dann ihr persönliches Liebesglück. Nun stand gleich der nächste große Tag für das Paar an: Anlässlich des 28. Geburtstags ihres Liebsten widmete Veronica ihrem Koray nun einige rührende Worte.

Auf ihrem Instagram-Account veröffentlichte die frischgebackene Mama nun ein romantisches Video, in dem sie zahlreiche Erinnerungsstücke mit ihrer Community teilte. Neben süßen Aufnahmen des Paares waren in dem Clip beispielsweise auch einige kurze Ausschnitte aus dem Krankenhaus zu sehen, in denen der 28-Jährige sein Baby liebevoll im Arm hält. Unter dem Video gratulierte die Influencerin dem Sportler dann überschwänglich zu seinem Ehrentag. "Du bist der netteste und beste Mann, den ich je getroffen habe. Geduldig, immer positiv und mit verrückter Stärke. Mein bester Freund, mein Mann fürs Lebens und mein persönlicher Psychologe", schwärmte Veronica.

Anschließend bedankte sie sich bei ihrem Partner noch dafür, dass er immer an ihrer Seite sei und sie besonders in den schweren Momenten unterstütze. Dieses Jahr sei Korays Geburtstags außerdem noch ein Stück besonderer, weil er ihn zum ersten Mal als Vater feiern kann. "Ich bin sicher, du wirst der beste Papa der Welt sein. Ich liebe dich so sehr", fuhr die Blondine fort, bevor sie ihren Post mit erneuten Geburtstagsglückwünschen beendete.

Instagram / veronik_ Koray Günter und Veronica Loi

Instagram / veronik_ Veronica Loi und Koray Günter, 2022

Instagram / veronik_ Koray Günter und Veronica Loi, Influencer

