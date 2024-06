Achter Monat: Veronica Loi zeigt ihren runden Babybauch!

Bei Veronica Loi ist es bald so weit. Die Partnerin von Koray Günter (29) ist bereits im achten Monat schwanger und freut sich riesig auf ihren Nachwuchs. Auf Instagram zeigt sie ihren Followern nun ihren Babybauch: Vor dem Pool seines Hotels in Istanbul posiert das Model in einem pinken Bikini – ihre Hände ruhen dabei auf ihrer runden Babykugel. Vor der türkischen Sonne schützt sich die werdende Mama mit einer türkisen Sonnenbrille und einem großen beigefarbenen Hut. Zu dem Schnappschuss schreibt die Spielerfreundin auf Italienisch: "Acht Monate mit dir."

Veronica gab die fröhliche Nachricht im Februar auf Social Media bekannt. Damals war die Beauty bereits in der 15. Woche und überglücklich. Zu Beginn ihrer Schwangerschaft hatte sie allerdings mit Problemen zu kämpfen. "Im ersten Trimester war mir so schlecht wegen der Übelkeit. Leider war es nicht nur morgens, sondern den ganzen Tag über, sogar nachts", erklärte sie in einer Fragerunde im Netz.

Der Anfang ihrer Beziehung mit dem Fußballer war etwas holprig verlaufen. Koray war vor der gebürtigen Italienerin mit Betty Taube (29) verheiratet gewesen. Viele Fans der GNTM-Teilnehmerin hatten ihr daraufhin vorgeworfen, das Liebes-Aus verursacht zu haben. Das stritt Veronica im Promiflash-Interview allerdings ab. "Sie hatten Probleme und sie haben sich vor mehr als einem Jahr getrennt", plauderte sie aus. Die Hassnachrichten der Fans hätten sie trotzdem verletzt: "Ich bin ermüdet davon und möchte mit Gossip, negativen Menschen, Beleidigungen und Drohungen nichts zu tun haben."

Instagram / veronik_ Koray Günter, Fußballer, mit Veronica Loi, Influencerin

Getty Images Betty Taube, Model

