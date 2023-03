Koray Günter widmet seiner Babymama einen niedlichen Post

Koray Günter (28) schwärmt von seiner Liebsten! Seit 2021 ist der Ex-Mann von Betty Taube (28) wieder in festen Händen. Im August 2022 krönten er und das Model Veronica Loi ihr persönliches Liebesglück mit der Geburt ihres Sohnes. Der deutsch-türkische Fußballprofi bekundet im Netz regelmäßig, wie verliebt er in seine Freundin ist. So auch am Weltfrauentag: Koray widmet seiner Veronica romantische Worte!

"Seit ich dich kenne, hat sich mein Leben verändert", schreibt der 28-Jährige unter eine Bilderreihe der beiden Turteltauben auf Instagram. Darauf ist seine Partnerin unter anderem auch mit dem Söhnchen der beiden zu sehen. "Du hast mir das Schönste in meinem Leben geschenkt: unseren Sohn", schwärmt der frischgebackene Papa weiter. Mit einer Frau wie Veronica an seiner Seite gehe für den Fußballspieler ein Wunsch in Erfüllung. Außerdem fügt der Sportler den Hashtag vom internationalen Weltfrauentag hinzu.

Zur Geburt seines Sohnes im vergangenen Jahr schrieb der Neu-Papa zu zwei Schnappschüssen von sich und seinen Lieben auf Instagram: "Willkommen auf der Welt, Kaan Günter! Wir haben neun Monate lang auf dich gewartet. Nun beginnt ein neues Kapitel in unserem gemeinsamen Leben als Familie und wir freuen uns auf alle Momente, die wir von nun an gemeinsam mit dir erleben werden", schwärmte der 27-Jährige.

Instagram / veronik_ Koray Günter und Veronica Loi im April 2022

Instagram / korayguenter Veronica Loi mit Baby Kaan

Instagram / veronik_ Veronica Loi und Koray Günter mit ihrem Baby

