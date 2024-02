Zweites Baby: Koray Günter und Veronica Loi werden Eltern!

Sie haben zuckersüße Neuigkeiten zu verkünden! Koray Günter (29) hatte im August 2021 seine Liebe zu Veronica Loi öffentlich gemacht. Im darauffolgenden Februar verkündeten sie ihre Schwangerschaft und durften ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs im August 2022 auf der Welt begrüßen. Nun haben der Fußballer und seine Liebste ihren Followern weitere niedliche News zu verkünden: Koray und Veronica werden erneut Eltern!

Die tollen Neuigkeiten verkündet die Influencerin jetzt mit einem Clip auf Instagram. Zu einer Torte in Herzform mit der Aufschrift "Baby 2024 kommt", legt die Italienerin einige Ultraschallfotos. Dazu schreibt sie: "Überraschung! Ich wollte es schon lange in die ganze Welt hinausschreien und hier bin ich nun, ich kann dieses große Gefühl einfach nicht mehr zurückhalten und ich kann immer noch nicht realisieren, dass Kaan bald der große Bruder sein wird!"

Ihre Fans sind von der herzallerliebsten Ankündigung hellauf begeistert. Unter dem Beitrag tummeln sich bereits zahlreiche Glückwünsche: "Ich freue mich so für dich", kommentiert beispielsweise eine Nutzerin. Ein weiterer Follower findet: "Solch wundervolle Nachrichten" und ein dritter User schreibt: "Herzlichen Glückwunsch an dich, zu diesem wunderbaren neuen Wesen, was ihr bekommt."

Instagram / veronik_ Koray Günter, Fußballer, mit Veronica Loi, Influencerin

Instagram / veronik_ Veronica Loi, Influencerin

Instagram / veronik_ Koray Günter, Fußballer, mit Veronica Loi, Influencerin

