"Tatort"-Schauspieler Klaus Barner mit 89 Jahren gestorben

Traurige Nachrichten aus der Schauspielwelt. Rund 50 Jahre war Klaus Barner fester Bestandteil der Film- und Theaterbranche. Im Jahr 1974 gelang ihm dank der Literaturverfilmung "Griseldis" der Durchbruch. Es folgten Auftritte in Kult-Filmreihen wie "Derrick", Tatort oder "SOKO 5113". Auch bei Das Traumschiff war der gebürtige Baden-Württemberger mit an Bord. Doch nun ist Klaus Barner im Alter von 89 Jahren verstorben.

Die Todesmeldung erfuhr die Deutsche Presse Agentur jetzt aus dem Familienkreis des Schauspielers. Wie seine Tochter Nora bestätigte, ist Klaus Barner bereits am 26. Juli in der Nähe von Tübingen verstorben. Er sei "nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen". Die letzten 20 Jahre seines Lebens verbrachte der TV-Star sehr zurückgezogen.

Einem breiten Publikum wurde Klaus Barner auch durch seine Rolle in der erfolgreichen Produktion "Die Vorstadtkrokodile" bekannt. Darin spielte er im Jahr 1977 den Vater des jungen Rüpels Egon. Dieser wurde von Martin Semmelrogge (66) verkörpert, der in dem Jugendfilm eine seiner ersten Rollen hatte. In "Das Messer" war er außerdem an der Seite von Hardy Krüger (✝93) zu sehen.

Action Press / United Archives GmbH Klaus Barner, Hannelore Elsner und Werner Kreindl in "SOKO 5113"

Action Press / United Archives GmbH Karin Boyd und Klaus Barner in "Ein Fall für Zwei"

Steffi Adam / Future Image Martin Semmelrogge im Jahr 2020

