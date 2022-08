Schauspielerin Eva-Maria Hagen mit 87 Jahren verstorben

Traurige Neuigkeiten aus der Filmwelt. Eva-Maria Hagen war lange Zeit aus der deutschen Film- und Fernsehlandschaft kaum mehr wegzudenken: Angefangen im Theater in der DDR machte sie sich schnell einen Namen und wurde sogar als "Brigitte Bardot der DDR" bezeichnet. Es folgten zahlreiche Bühnenauftritte – auch gern gemeinsam mit ihrer Tochter Nina Hagen (67). Doch nun verkündete ihre Familie die traurige Botschaft: Eva-Maria ist im Alter von 87 Jahren gestorben.

Das berichtete Nina gemeinsam mit ihren Kindern Cosma Shiva Hagen (41) und Otis gegenüber Bild. "Am 16. August 2022 hat unsere geliebte Eva-Maria Hagen diese irdische Welt verlassen und ist uns in die ewige Heimat vorausgegangen. Wir trauern voller Sehnsucht, in Liebe und Dankbarkeit", schreibt das Blatt. Mehr Infos wie etwa die Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Eva-Maria wurde nicht nur durch ihre schauspielerische Leistung bekannt. Auch als Sängerin, Malerin und Autorin wurde sie von einer großen Fangemeinschaft gefeiert. Ihr autobiografisches Buch "Eva und der Wolf" wurde 1999 sogar mit der Carl-Zuckmayer-Medaille ausgezeichnet.

