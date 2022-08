US-Moderator Richard Engels Sohn (6) ist gestorben

Schwerer Schicksalsschlag für Richard Engel. Im September 2015 krönte das Liebesglück des US-Moderators und seiner Ehefrau Mary Forrest die Geburt ihres ersten gemeinsamen Sohnes Henry. Doch nur kurz darauf wurde bei dem Jungen das Rett-Syndrom diagnostiziert – eine bisher noch nicht behandelbare genetisch bedingte Entwicklungsstörung. Wie Richard nun bekannt gab, ist sein Sohn im Alter von nur sechs Jahren verstorben.

"Unser geliebter Sohn Henry ist von uns gegangen. Er hatte die sanftesten blauen Augen, ein unbeschwertes Lächeln und ein ansteckendes Kichern", teilte der 48-Jährige auf Twitter mit. Der Journalist und seine Frau seien dankbar für die Liebe, die sie von ihrem Sohn erhalten haben. Henry verstarb nur wenige Wochen vor seinem siebten Geburtstag.

Die Anteilnahme der Fans ist groß und auch die Kollegen des Familienvaters bekunden ihr Mitleid. Savannah Guthrie (50) richtete auf Instagram ein paar rührende Worte an das Paar. "Lieber Richard, liebe Mary, ihr wart großartige Kämpfer für Henry – ihr habt ihm all eure Liebe und Fürsorge gegeben und jeden Tag, mit allem was ihr habt, für ihn gekämpft. [...] Ihr seid meine Helden", schrieb die Journalistin.

Anzeige

Getty Images Richard Engel, Journalist

Anzeige

Getty Images Richard Engel im Mai 2009

Anzeige

Getty Images Savannah Guthrie, 2012 in Indianapolis

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de