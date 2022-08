Kim Gloss widmet Alex liebevolle Zeilen zum Hochzeitstag

Kim Gloss (29) könnte sich wohl keinen besseren Mann an ihrer Seite vorstellen. Vor einem Jahr gaben sich die einstige DSDS-Kandidatin und ihr Partner Alexander Beliaikin das Jawort – und ließen sich bei der Zeremonie nicht lumpen. Ganze drei Tage feierten sie ihre Liebe in Rom. In ihrem ersten Ehejahr hat sich auch einiges getan: Das Paar durfte sein gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Zum Hochzeitstag widmete Kim ihrem Alex nun liebevolle Worte.

Via Instagram teilte die 29-Jährige einige Schnappschüsse von ihrem Hochzeitstag. Dazu schrieb sie: "Du bist mein Partner, meine größte Unterstützung, mein bester Freund, meine bessere Hälfte, der Mann meiner Träume und jetzt seit genau einem Jahr ganz offiziell mein Ehemann." Dass sie inzwischen auch noch ihre gemeinsame Tochter Golda in den Armen halten darf, kann Kim kaum glauben. "Ich danke Gott jeden Tag für diesen Segen. Ich danke dir, Alex, für das schönste Geschenk auf Erden."

Auch Alex hat sich bereits mit süßen Zeilen zu Wort gemeldet und schwärmte ebenfalls von ihrem Baby. "Wir haben gemeinsam auf unserem Weg schon im ersten Jahr das Schönste geschaffen! Auf viele weitere Jahre, mein Schatz!", freute sich der Unternehmer und teilte einige Bilder ihrer Traumhochzeit.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrer Tochter, August 2022

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss bei ihrer Hochzeit

Instagram / kim_glossofficial Alexander Beliaikin und Kim Gloss am Tag nach ihrer Hochzeit

