"Sex Tape V.I.P.": Würde Natascha Ochsenknecht mitmachen?

Natascha Ochsenknecht (58) geht ihre eigene Show zu weit! Nach der familieneigenen Soap Diese Ochsenknechts ist sie bald wieder auf dem Bildschirm zu sehen: Die TV-Bekanntheit moderiert ihre eigene Sendung "Sex Tape V.I.P.", in der sie mit prominenten Paaren über Sex redet und diese auch Einblicke geben! Unter anderem wird sie auf Kate Merlan (35) und ihren Ehemann Jakub Jarecki (26) treffen. Dass es dabei sehr intim zugeht, ist klar – für Natascha selbst wäre das aber gar nichts!

"Ich bin ja immer für alles offen, aber ich glaube, da wäre für mich dann doch eine Grenze", stellte sie im Promiflash-Interview klar. Bei "Diese Ochsenknecht" habe das Kamerateam ja auch nicht in Nataschas Schlafzimmer filmen dürfen, obwohl sie sonst einen offenen Einblick in ihr Leben gegeben habe. "Umso spannender zu sehen, was meine Gäste so alles in ihren Schlafzimmern erleben!", freute sich die dreifache Mama.

Jeder Mensch und jedes Paar habe eben seine eigene Grenze, wie intim er die Öffentlichkeit in sein Leben schauen lässt. "Solange man sich damit wohlfühlt und niemand anderen stört, ist das auch okay", machte Natascha gegenüber Promiflash deutlich.

"Sex Tape V.I.P." ab 25. August 2022 auf discovery+

Getty Images Natascha Ochsenknecht bei den Bunte New Faces Award Music 2022

ActionPress Natascha Ochsenknecht (2. v.l.) mit ihrer Familie bei der Launch-Party ihres Modelabels

Instagram / nataschaochsenknecht Natascha Ochsenknecht, Influencerin

