Neue Show: Natascha Ochsenknecht spricht mit Promis über Sex

In dieser neuen Sendung geht es heiß her – zumindest bei den Gesprächsthemen. Natascha Ochsenknecht (57) hatte mit Diese Ochsenknechts bereits ihre eigene Reality-TV-Show zusammen mit ihrer Familie. Im Mai stand dann auch fest: Die Sendung mit unter anderem Nataschas Mutter Bärbel und ihrem Sohn Jimi Blue Ochsenknecht (30) bekommt eine zweite Staffel. Doch bevor es so weit ist, steht für Natascha erst mal ein anderes Projekt an: Sie bekommt ihre eigene Show rund um das Thema Sex.

Auf ihrem Instagram-Kanal teaserte die Blondine bereits an, worauf die Fans sich bei "Sex Tape V.I.P." einstellen können: "In diesem einzigartigen Sozialexperiment werden zwölf prominente Paare ihre Komfortzone verlassen, in der Hoffnung, neue Impulse für ihre Beziehung zu bekommen. Gemeinsam werden die intimen Momente vor, während und nach dem Sex mit mir als Gastgeberin besprochen", erklärte sie. Und natürlich werden diese zweisamen Augenblicke für die Zuschauer auch auf Kamera festgehalten.

Unter anderem nimmt Ennesto Monté (47) an der Show teil. "So viel Spaß bei Dreharbeiten hatte ich noch nie. Sextape hört sich natürlich nach viel Sex an, ist es aber nicht. Es ist ein tolles Format mit wirklich wichtigen Dingen, die in einer Beziehung vorkommen", verriet der Reality-TV-Star vorab. Auch das Temptation Island V.I.P-Pärchen Kate Merlan (35) und Jakub Merlan-Jarecki (26) nimmt an der Show teil. Da dürfte besonders interessant sein, dass die beiden seit Kurzem eine Sex-Detox-Phase hinter sich haben.

Getty Images Baerbel Wierich, Jimi Blue Ochsenknecht und Natascha Ochsenknecht

Getty Images Ennesto Monté, Reality-TV-Star

Instagram / jakubmerlanjarecki Kate Merlan und Jakub Merlan-Jarecki, April 2021

