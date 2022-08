Penis in Popcorntüte: Heidi Klum hatte völlig skurriles Date

Heidi Klum (49) plaudert aus dem Nähkästchen! Das Model ist seit nunmehr drei Jahren glücklich mit dem Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz (32) verheiratet. Doch auch das Germany's next Topmodel-Urgestein hat eine Dating-Historie und die umfasst offenbar nicht nur romantische Momente. Denn Heidi griff beim ein oder anderen Verehrer auch mal daneben – beziehungsweise gerade nicht! In einer TV-Show packte sie jetzt über ihr skurrilstes Date aus.

Heidi war nämlich in der Late-Night-Show "Jimmy Kimmel Live!" zu Gast und sprach dort über ein Kino-Date vor vielen Jahren. Ihr Verehrer habe dabei eine XXL-Packung Popcorn verdächtig stur auf seinem Schoß gehalten – sodass der Weg für Heidi ziemlich weit war. "Ich greife rüber und esse das Popcorn und plötzlich ist da ein Hotdog im Popcorn... Aber er war noch dran! Der Hotdog, der noch dran ist...". Damit deutete sie an, dass sie plötzlich das beste Stück ihres Dates in der Hand gehalten habe.

Aus den beiden ist offensichtlich nichts geworden, obwohl Heidi nicht näher drauf eingegangen ist, wie es an dem fraglichen Abend weiterging. Als Geschichte blieb ihr die Anekdote jedoch bis heute im Gedächtnis: "Das war sehr seltsam. Das war das erste Mal für mich. Es ist nie wieder passiert, aber es war sehr einprägsam."

Getty Images Tom Kaulitz and Heidi Klum, Mai 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Juli 2022

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Februar 2022

